MONTECILFONE. Non c’è tregua per l’allarme cinghiali, l’emergenza ungulati sta mettendo a dura prova la resistenza degli agricoltori, che vedono sempre più spesso i loro campi devastati. «Oggi sono presente a Roma con altri amministratori alla manifestazione in piazza Montecitorio, organizzata da Coldiretti Molise per protestare e denunciare l’invasione degli animali selvatici che distruggono i raccolti agricoli, sterminano greggi e animali selvaggi causando anche incidenti stradali nelle campagne e nelle città. Gli agricoltori sono particolarmente preoccupati in quanto vengono danneggiate le varie colture frutto del loro lavoro: chiediamo la tutela dei nostri prodotti e anche la salvaguardia dell’ambiente. Coldiretti fa bene a porre l’attenzione sull’emergenza cinghiali in Molise». A dichiararlo è il sindaco di Montecilfone Giorgio Manes.

Secondo Coldiretti, «i danni alle colture provocati dalla fauna selvatica, soprattutto dai cinghiali, sono considerevolmente aumentati nell'ultimo decennio e, senza misure straordinarie, questi ungulati sono destinati a crescere ulteriormente, a maggior danno degli agricoltori. La presenza abnorme di questa specie causa non solo danni alla stessa biodiversità, venendo considerata una propria e vera emergenza ambientale ma minaccia altresì delle persone e la sicurezza dei trasporti. Purtroppo, si deve prendere atto del fatto che la normativa che disciplina il settore, sia quella nazionale che quella regionale, non è riuscita a contenere il fenomeno, né è risultata efficace sul piano della prevenzione e sotto il profilo del controllo numerico degli animali o del risarcimento dei danni. Nel corso dell'ultimo anno abbiamo, più volte, posto all'attenzione dei decisori politici e dei responsabili istituzionali regionali il tema della fauna selvatica e dei disagi e dei danni che i nostri imprenditori subiscono quasi quotidianamente. La gravità della problematica ci ha spinto, inoltre, a superare il momento di sola denuncia, per assumere un atteggiamento propositivo predisponendo e presentando, ai rappresentanti istituzionali, a livello regionale, una puntuale proposta normativa (Piano d'azione per l'emergenza cinghiale in Molise), che non è stata presa in considerazione. La mancanza di soluzioni, ad una problematica ormai fuori controllo, ha spinto la nostra organizzazione a manifestare oggi a Roma in piazza Montecitorio, dove siamo dalle ore 8,30, e dove abbiamo presentato un’articolata proposto legislativa che ponga le basi per l'avvio di concrete iniziative volte alto risoluzione della emergenza in atto».

Durante la manifestazione il presidente nazionale della Coldiretti Ettore Prandini ha rivolto un ringraziamento ai Sindaci che sono stati i primi interlocutori del problema.