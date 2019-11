Don Benito ricevuto in udienza privata a Santa Marta da Papa Francesco

TERMOLI. Sabato 9 novembre 2019, alle 10, nella sala della Curia Vescovile in piazza Sant'Antonio, 6 a Termoli (nuovi spazi dell'ex seminario) è convocata una conferenza stampa alla presenza del Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca e del parroco di San Timoteo, don Benito Giorgetta.

Al centro dell'incontro ci saranno importanti comunicazioni, di rilevanza nazionale, oltre che locale, in merito alla recente udienza privata, in casa Santa Marta, che Papa Francesco ha concesso a don Benito Giorgetta e le relative iniziative in programma.