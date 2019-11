Progetto doppio a Rio Vivo

TERMOLI. Una settimana fa Primo Piano Molise ha dato notizia di un accorato appello del Comitato di quartiere di Rio Vivo e dell’Associazione Molise mare, inviato alla giunta regionale, al prefetto di Campobasso, al sindaco di Termoli, al Cosib ed al Consorzio di bonifica, per sollecitare la realizzazione di interventi basilari ed urgenti, quali: la manutenzione ed il riattamento dei canali di drenaggio, una nuova idrovora ed opere di protezione contro il pericolo di esondazioni; la copertura del canale di scarico del depuratore del Cosib; la dotazione per l’intero quartiere della rete fognaria e metanifera; la sistemazione ed il potenziamento della viabilità; il miglioramento dell’illuminazione pubblica.



In un quartiere in cui tanto ci sarebbe da fare, per paradosso, il Comune sta portando avanti due distinti progetti di investimento – avviati dalla precedente amministrazione - che interessano un medesimo tratto della spiaggia di Rio Vivo e che sono inconciliabili tra loro.

Il tratto di spiaggia interessato è quello che segue la piazzola semicircolare dopo il Lido Rosa, dove il progetto “Recupero e valorizzazione del tratto di litorale sud Rio Vivo” si propone la «realizzazione di un percorso pedonale in legno di circa 330 m, con impalcato rialzato rispetto al piano della spiaggia, costituito da pali infissi nel terreno disposti a distanza modulare sui quali si innestano le strutture di sostegno della passerella, la quale, in questo modo, risulta rialzata di circa 20 cm dal suolo.» In altri termini si tratta di una continuazione della strada pedonale che dal parcheggio all’inizio di Via Rio Vivo arriva al Lido Rosa, anche se con un radicale cambiamento del criterio costruttivo, passando dalle betonelle al legno. Il costo complessivo dell’opera, coperto da fondi europei, è di 384.374 euro (iva inclusa), di cui circa 40.000 euro già spesi per la progettazione e per la valutazione di incidenza ambientale.

Alla luce del cahier de doléances presentato dai residenti, il progetto non è certo prioritario, ma – si potrebbe dire – è pur sempre meglio di niente, se non fosse che sull’identico tracciato della passerella in legno è prevista la realizzazione di una pista ciclopedonale.

Così spunta il secondo progetto, che è un colosso: la realizzazione della ciclovia adriatica, da Trieste a Santa Maria di Leuca. L’opera è stata in parte già realizzata in altre regioni e, per il tratto molisano, che sarà lungo 39 km, è previsto l’investimento di 20 milioni (il ponte sul Trigno da solo costerà 8 milioni), di cui 4 milioni nel territorio del Comune di Termoli. I quattro comuni interessati (Montenero, Petacciato, Termoli e Campomarino) hanno costituito una “Associazione dei Comuni per la mobilità sostenibile” guidata da Termoli, che è l’ente a cui è affidato il procedimento per tutto il tratto molisano. L’opera ha già avuto l’approvazione della conferenza di servizi decisoria e quindi potrebbe essere cantierata già nel 2020.

La ciclovia è a doppio senso e, di norma, deve essere larga 3 metri (1,5 per corsia), riducibili a non meno di 2,5 metri in carenza di spazio. In alcuni tratti la ciclovia diventa ciclopedonale, con uno spazio trasversale per i pedoni di almeno 2 metri. Le caratteristiche costruttive sono di due tipi: in contesti urbani o extraurbani non pregiati ed in luoghi di interesse ambientale. In quest’ultimo caso (che riguarda il tratto lungo la spiaggia di Rio Vivo), la sede ciclabile è realizzata ponendo sul fondo un telo di TNT di 350 gr/mq, con sopra una fondazione in misto di cava di 25 cm, un sottofondo di misto granulare stabilizzato di 20 cm ed infine un massetto drenante tipo biostrasse di 7 cm. Questo tipo di manufatto è previsto a Rio Vivo sia nel tratto dal Lido Giorgione al Lido Rosa (con conseguente rifacimento della passeggiata esistente) ed anche oltre sull’arenile per altri 700 metri circa, per poi svoltare all’interno e ricongiungersi in affiancamento a Via Rio Vivo (con cambiamento delle caratteristiche costruttive).

È evidente che il progetto della ciclovia adriatica è quello prevalente e che il progetto della passerella pedonale in legno di 330 metri (che si sovrappone al tracciato della ciclovia) deve essere abbandonato, perché, se realizzato, sarebbe demolito a breve. Eppure né la giunta precedente, né la nuova si sono accorte di nulla. Non solo, quello che appare ancora più incredibile è che non se ne siano accorti neanche i tecnici, visto che entrambi i progetti sono “seguiti” dal Settore IV lavori pubblici.

Pino D’Erminio