Isabella Ginefra resta al vertice della Procura di Larino, sospeso il provvedimento del Tar Lazio

LARINO. Cambia completamente il senso della vertenza giudiziaria che solo lo scorso primo agosto vedeva in bilico il posto di Procuratore della Repubblica di Larino assegnato alla dottoressa Isabella Ginefra, ex Pm di Bari. Lo scorso 11 ottobre, infatti, il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare di sospensiva verso il provvedimento del Tar del Lazio contro i colleghi Antonio La Rana, Elvira Antonelli e Antonio Clemente, unico che non si è costituito in giudizio nell’appello. Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre scorso il consigliere Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Aiello, Di Cunzolo, Tomalino per sé e in dichiarata delega di Bussani, Di Modugno e Giannelli; il collegio della quinta sezione, ritenuto, ad una sommaria delibazione, che l’invocata misura cautelare della sospensione dell’esecutività della sentenza appellata appare sostenuta, nella comparazione degli interessi in giuoco, dal pregiudizio grave ed irreparabile, che sarebbe arrecato alla continuità dell’azione giudiziaria dell’ufficio di Larino, ove la dottoressa Ginefra ha assunto le funzioni di Procuratore della Repubblica dal 31 ottobre 2018; accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7677/2019) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata». Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare. Sempre sul concorso per l’incarico direttivo, oggi in programma una udienza in Consiglio di Stato per un magistrato escluso da una prova.