Trasporto urbano, sulla gara d'appalto d-day al Consiglio di Stato

TERMOLI. E’ in agenda oggi al Consiglio di Stato l’udienza per l’appello al diniego alla sospensiva presentata dalla Sati sul bando di gara in project financing per il trasporto pubblico di Termoli. L’autolinea molisana, che comunque non aveva preso parte alla gara, chiede ai giudici di Palazzo Spada di concedere la sospensiva e bloccare la gara. Secondo i ricorrenti, la procedura sarebbe viziata da alcune illegittimità, apprese solo dopo la pubblicazione dei chiarimenti pubblicati sul sito del Comune di Termoli prot. n.34441 del 06/06/2019 e n.3961 del 27/06/2019.

La procedura ha ad oggetto l’affidamento del servizio di Tpl, trasporto scolastico, trasporto dei diversamente abili, per venti anni, lavori relativi alle opere infrastrutturali funzionali al servizio di trasporto pubblico e non come l’intervento da effettuarsi presso il parco comunale G. Lapenna; con impegno alla erogazione del contributo regionale di € 38.540.540 di cui €7.646.500 per lavori, di cui solo una parte per infrastrutture, con conseguente ampliamento dell’oggetto della concessione con servizi diversi dal Trasporto Pubblico Locale: riqualificazione terminal bus e nodo di scambio, realizzazione di nuova biglietteria, rotatoria a servizio del terminal bus, servizio di bike sharing, gestione del parco comunale e della piscina olimpionica, con aggiuntiva proposta di servizi bar e ristorazione, fattoria didattica e dog area all’interno del parco comunale da parte della Gtm. Questo mentre gli atti di gara sono al vaglio della commissione giudicatrice che dovrà valutare le offerte presentate e ammesse di Gtm srl e AirPullman Spa.