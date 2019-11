TERMOLI. Si svolgerà dall'11 al 17 novembre la seconda edizione della Settimana del Povero promossa dalla Caritas diocesana di Termoli - Larino.

In continuità con il messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale del Povero (17 settembre 2019) dal titolo "La speranza dei poveri non sarà mai delusa", la Caritas si propone di porre al centro dell'attenzione gli ultimi, quanti sono spesso vittime di disagio economico, psicologico o relazionale, quanti non hanno una casa, quanti fuggono dal proprio paese per le guerre e la fame o quanti vivono forme di dipendenza dall'alcol, dalla droga o dal gioco d'azzardo.

Nel corso della Settimana del Povero la mensa della Caritas sarà aperta non solo a pranzo, come d'abitudine, ma anche a colazione grazie alla disponibilità e al servizio offerto dagli studenti dell'Istituto Alberghiero “Federico di Svevia” di Termoli. Inoltre, gli studenti del triennio di alcune scuole superiori di Termoli saranno i protagonisti dei laboratori tematici che si svolgeranno dal lunedì al venerdì mattina affrontando gli argomenti della tratta degli esseri umani, delle migrazioni, dei senza fissa dimora e delle nuove povertà.

Un'occasione importante per far conoscere, anche grazie alle testimonianze di chi vive queste situazioni in prima persona, tematiche sulle quali spesso i giovani hanno informazioni sommarie o provenienti da fonti poco attendibili.

Ogni sera alle 18, poi, nelle diverse parrocchie della città, ci sarà la possibilità, per chi vive situazioni di bisogno, di condividere la cena e di vivere un momento di festa e fraternità con la comunità. Questo vuole essere un modo per promuovere, come afferma Papa Francesco, una Chiesa in uscita capace di accoglienza e solidarietà.

La Settimana del Povero si concluderà domenica 17 novembre 2019 alle 18, nella mensa della Cittadella della Carità, con un momento di preghiera interconfessionale, la cena e l'animazione a cura della Famiglia Francescana con la partecipazione del Vescovo, Gianfranco De Luca.

“Condividiamo questa settimana di iniziative – afferma suor Lidia Gatti, direttrice della Caritas diocesana – da un lato, per far crescere l'attenzione verso ogni persona in difficoltà e che attraversa momenti di estrema fragilità sostenendo gesti di ascolto, accoglienza e vicinanza nei confronti di ogni possibile disagio, non solo economico.

Dall'altro, per diffondere un'opera di educazione al servizio e alla cultura della solidarietà e del volontariato, per coinvolgendo le nuove generazioni andando così a promuovere sentimenti e principi di giustizia e collaborazione in quanto spesso le situazioni di disagio e varie forme di ingiustizia dipendono proprio dalla mancanza del riconoscimento di diritti. Perché la Carità che viviamo nell'oggi diventi la giustizia del domani mettendo a cuore principi di fraternità”.

La sede della Caritas diocesana è a Termoli in piazza Bisceglie, 1 (sopra la scala a chiocciola del porto). Si entra alla mensa dal piazzale del porto (cancello inizio salita via del Porto).

Per tutte le informazioni è possibile contattare il numero: 0875701401.