TERMOLI. Avanza spedito il cantiere sulla realizzazione del nuovo polo natatorio al Parco comunale Girolamo La Penna.

Iniziati i lavori di abbattimento e poi ristrutturazione della piscina dal 27 agosto scorso, stamani c'è stato un sopralluogo da parte della IV commissione Lavori pubblici, presieduta da Bruno Fraraccio (Lega).

Assieme ai componenti dell'assise consultiva permanente, c'erano il vice sindaco Vincenzo Ferrazzano che ha la delega ai Lavori pubblici, il dirigente Gianfranco Bove, il direttore dei lavori, il progettista e l'impresa esecutrice dell'appalto, realizzato grazie al finanziamento concesso dalla Regione Molise, disposto dalla Giunta Frattura, con due terzi a carico di Palazzo Vitale e un terzo a carico del Comune, per un investimento complessivo da un milione di euro circa.

Il sopralluogo è stato finalizzato proprio alla presentazione del progetto.

Si parla di un complesso sportivo composto da una piscina scoperta con annessi spalti, una piscina coperta con struttura reticolare metallica e copertura con telo in Pvc e annessi spogliatoi.



Il programma prevede la realizzazione di una piscina dalla lunghezza di 50 metri.



Le pavimentazioni saranno realizzate con gress porcellanato antigelivo e antisdrucciolo anche per persone a piedi nudi, adatte per i piani bordo-piscina. La vasca sarà rivestita con telo in Pvc di colore chiaro.

La struttura esistente degli spogliatoi sarà riqualificata.