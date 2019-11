​Un lavoro da casa, sogno di tutti finalmente realizzabile con la rivoluzione di Tradeapp

Le continue implementazioni tecnologiche ci hanno portato in un’era moderna dalle mille possibilità. Il 5G e l’internet ultraveloce ci hanno aperto le porte verso un nuovo tipo di futuro agile e dinamico al cui centro c’è il benessere dell’individuo. Ciò che fino a pochi anni fa ci sembrava impossibile, come lavorare e guadagnare comodamente da casa, oggi è una realtà concreta se pensiamo alle piattaforme di investimento online. In questo contesto, nel 2019, si è affacciata una nuova piattaforma unica nel suo genere, che permette di iniziare l’attività di trading con soli 5 euro: Tradeapp.



Incuriositi, l’abbiamo provata e le nostre aspettative sono state più che soddisfatte: voto 10/10! Vi spieghiamo perché.

5x5: la vera rivoluzione di Tradeapp

Tradeapp è una piattaforma di investimenti rivoluzionaria ed unica tra i suoi competitor. Il marchio è gestito da un broker regolamentato del settore, Dephao, autorizzato da Consob e dalle altre autorità europee ad operare nel mercato finanziario.

Diversamente dalle altre piattaforme di investimenti online, Tradeapp consente di iniziare la propria attività con un investimento di soli 5 euro. Un bel cambiamento rispetto ai competitori, che spesso richiedono investimenti iniziali ben più sostanziosi. Si può, quindi, iniziare ad investire in tutta tranquillità con una cifra poco onerosa.

Un ulteriore vantaggio che offre la piattaforma è un fondo garante per coprire le prime 5 operazioni con un rimborso garantito al 100%. Vedere per credere!

Tradeapp, user-friendly e dinamica



La caratteristica principale di Tradeapp è la sua interfaccia user-friendly, adatta sia agli smartphone che ai tablet, che consente una fruibilità a 360 gradi. Oltre alla semplicità di utilizzo, Tradeapp è rivoluzionaria per la dinamicità dell’interfaccia, che si adatta alle competenze dell’utente. In breve: se si è trader esperti si potrà scegliere grafici ed interfacce più complessi, mentre se si è neofiti all’attività di investimento online si potrà tranquillamente accedere ad una visione per “esploratori”, con grafici più semplici e la possibilità di supporto formativo. Quest’ultimo, non solo comprende una sezione ricca di materiali didattici formativi, ma anche un servizio di training con tutorial sempre disponibili, così da permettere all’utente di esercitarsi costantemente. Inutile dirlo, i materiali formativi sono per tutti i livelli, dal basic all’esperto e totalmente gratuiti!

Si può davvero fare affidamento sull’attività di trading online?

La domanda sorge spontanea e la risposta è sì, ma con la giusta consapevolezza. È molto importante avere ben presente la propria conoscenza del mercato e le proprie capacità di previsione. Gli investimenti, la storia lo insegna, sono sempre rischiosi; per questo motivo l’attività online non deve essere presa sotto gamba. Tradeapp, proprio per questo, offre sia il servizio formativo sopra citato sia un’assistenza clienti 24 ore su 24 via chat, mail e telefono.

Investimenti online, sì, ma solo con società regolamentate. Tradeapp c’è, nessuna truffa!

Investire online con le piattaforme di trading è diventato un vero e proprio lavoro per alcune persone. Tuttavia, come spesso accade, non è tutto oro quel che luccica: negli ultimi anni molti truffatori hanno approfittato della “moda” del trading per trarre in inganno un buon numero di piccoli investitori. Per questo motivo, sono nate regolamentazioni UE ed extra-UE che moderano l’attività di trading online e proteggono l’interesse degli investitori.

Tradeapp rientra nella lista dei broker regolamentati. La società a cui fa riferimento, la Depaho Ltd. è autorizzata e regolamentata come società di investimento di Cipro (CIF), registrata ai sensi della Cyprus Securities and Exchange Commision (CySEC) con licenza n. 161/11, ai sensi della Legge sui servizi di investimento e le attività e i mercati regolamentati del 2007 (Legge 144 (I) / 2007). Questo è, senza dubbio, un punto a favore della piattaforma.

Tirando le somme

Tradeapp, in generale, si propone come una buona piattaforma di investimenti online adatta alle esigenze del mondo moderno e capace di rivoluzionare la concezione di lavoro. Facile, intuitiva, user-friendly, Tradeapp offre la possibilità di investire proprio a tutti.