TERMOLI. Si è concluso ieri il meeting del progetto Interreg Europe "Hericoast ", tenutosi nella regione dei paesi Baschi il 6 e il 7 novembre.

Assieme alla Regione Molise, hanno partecipato il comune di Termoli (con l'architetto Francesco Paolo Avellino e la dottoressa Angela Costantini) e l’amministrazione comunale di Petacciato, rappresentata dal vice sindaco Antonio Di Pardo. Presenti altri rappresentati di municipalità costiere di diverse nazionalità europee. E’ stata una esperienza costruttiva, di condivisione e connessione tra territori diversi. Grande soddisfazione è stata espressa proprio dal vice sindaco di Petacciato Antonio Di Pardo, che ha partecipato al progetto Hericoast nel quale sono state presentate le buone pratiche dei partner partecipanti.

Tra queste il progetto di tutela e valorizzazione delle dune del comune di Petacciato. Questo progetto è stato preso come riferimento da una municipalità della Norvegia. Questo rappresenta l'esempio di come un piccolo comune come quello di Petacciato possa rappresentare un valido riferimento per progetti Europei.