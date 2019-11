GUGLIONESI. In occasione della settimana mondiale del diabete, la pro loco Colleniso insieme all'associazione diabetici basso Molise, scende in piazza oggi, sabato 9 novembre.

Dalle ore 9:30 alle ore 12:30, i medici, gli infermieri e i volontari della misericordia di Termoli, saranno in Largo Garibaldi, Castellara, per effettuare stick glicemici per il controllo della glicemia.

La dottoressa Celeste Vitale sarà presente con la sua équipe per parlare di prevenzione del diabete di tipo 2.

Novembre è il mese dedicato al diabete: un'occasione per sensibilizzare la popolazione e favorire la prevenzione del tipo 2.

Il tipo 1, purtroppo, non si può prevenire, ma conoscendo i sintomi dell'esordio, si può prevenire la chetoacidosi diabetica, che può essere mortale.

Informatevi è importante.

Nella serata, invece, del 9 novembre, presso la piazzetta di Santa Chiara, sempre a Guglionesi, la proloco organizza la sagra “Sapori d'autunno”. Dalle 21 sarà possibile degustare piatti tipici autunnali con un buon bicchiere di vino. E la serata sarà allietata dal gruppo Folk dei “Bufù”.

La Pro Loco Colleniso ringrazia il Comune di Guglionesi per aver patrocinato le due iniziative, l'associazione diabetici basso Molise che, og i giorno, svolge un lavoro encomiabile per la tutela dei diritti del paziente diabetico e, la Misericordia di Termoli che da anni collabora con queste realtà.