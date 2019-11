Sale operatorie a singhiozzo, blocco degli interventi già revocato al San Timoteo

TERMOLI. La situazione di incertezza che si respira e si vive nell’ambiente sanitario molisano si è appalesata col dietrofront che ieri mattina ha visto notificati ai primari di riferimento la revoca del blocco delle attività chirurgiche previsto 24 ore prima per la settimana che va dall’11 al 16 novembre.

Un briefing d’urgenza, avvenuto nella serata di giovedì scorso, tra Antonio Lucchetti, direttore sanitario uscente (?) e il responsabile della Rianimazione, Giuseppe Germele, che a nome della categoria degli anestesisti, medici indispensabili per poter eseguire interventi chirurgici, e che avevano puntato i piedi e per la prossima settimana, dall’11 al 17 novembre, dichiarandosi non disponibili per operazioni di routine, non garantiranno più solo le urgenze, ma tornano a essere opzionabili per gli interventi programmati all’ospedale San Timoteo.

A causa della carenza di organico e per far fronte alle necessità del territorio, i medici del reparto di Anestesia vengono "caldamente" invitati a lavorare in aggiuntiva, ma questi straordinari, chiamiamoli così, non sono retribuiti con puntualità. Basti pensare che solo 3 anni fa in 9 fecero pignorare i conti correnti dell’Asrem.