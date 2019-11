Giustizia, riforma indigesta: sciopero degli avvocati a dicembre

LARINO. Ancora mondo forense in agitazione a causa delle riforme portate avanti in tema di giustizia. Il presidente della Camera penale di Larino, l’avvocato Roberto D’Aloisio, ha divulgato a tutti gli iscritti e ai colleghi dell’ordine frentano, la delibera della Giunta della Unione delle Camere Penali Italiane che proclama la astensione dalle udienze e da ogni attività in ambito penale per i giorni dal 2 al 6 dicembre2019. La proclamazione della astensione, con l' indicazione specifica della motivazione e della sua durata, è già stata comunicata agli uffici giudiziari di competenza del nostro circondario nei termini e nelle forme di legge.

L’Unione Camere Penali Italiane proclama l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 2, 3, 4 ,5 e 6 dicembre 2019. Per rendere concreto e visibile l’appello al Legislatore e alle forze politiche ad assumere o sostenere iniziative legislative volte alla cancellazione della legge che abolisce la prescrizione in appello, l’Unione organizza, dal 2 all’8 dicembre, una “Maratona oratoria nazionale per la verità sulla prescrizione” a Roma in Piazza Cavour, per informare incessantemente, e senza sosta, la pubblica opinione circa i reali contenuti di una riforma sciagurata che renderà il processo penale senza fine e colpirà in modo irrimediabile diritti fondamentali di tutti, prolungando a tempo indeterminato, ben più di quanto già oggi accada, la definizione dei processi penali, con un danno incommensurabile sia per i diritti degli imputati che per quelli delle persone offese.

Tutti gli avvocati, le loro rappresentanze e quanti vorranno essere protagonisti di questa battaglia di civiltà e di verità sono invitati a partecipare. In allegato la delibera di astensione completa.