Plastic Free tour: oltre mille chili di spazzatura tolti dalla spiaggia

TERMOLI. Termoli è la prima città in Italia scelta dall’associazione Plastic Free Odv Onlus per la tappa zero, ha visto questa mattina 10 novembre oltre 200 persone hanno preso parte all’evento per la pulizia delle spiagge. Dalle scalinate del folklore, divisi in due macro gruppi, uno diretto al lungomare nord e uno verso il lungomare sud, sono stati raccolti oltre 120 sacchi per un totale di oltre 1.000 kg di spazzatura. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Plastic Free, ha visto coinvolti ben 8 associazioni, il gruppo degli scout e l’ente di raccolta Rieco Sud per terminare lo smaltimento. La partecipazione di grandi e piccini è stato un grande strumento di sensibilizzazione verso il tema più discusso del momento. “Termoli meritava di dare il proprio contributo e oggi l’ha dimostrato!” - dice Luca De Gaetano, Presidente di Plastic Free, “Ringraziamo tutti i partecipanti e continueremo con un tour in tutt’Italia con oltre 50 date nel 2020, meteo permettendo. Come associazione no profit continueremo a sensibilizzare attraverso le nostre pagine social e sul sito plasticfreeonlus.it”