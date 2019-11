Formazione di qualità al liceo Linguistico di Guglionesi: i dati Invalsi

GUGLIONESI. Liceo linguistico di Guglionesi: i dati invalsi restituiscono il quadro di una formazione in uscita di qualità e superiore alle media locale, meridionale e nazionale.

La restituzione dei dati Invalsi I per la lingua inglese al linguistico di Guglionesi ci conferma che la direzione è giusta! Conoscere la lingua inglese, è noto, è indispensabile nella società contemporanea e maggiormente lo sarà in quella del futuro, presumibilmente sempre più globalizzata, dinamica ed esigente. In questo scenario padroneggiare (e non raffazzonare) la lingua inglese (e possibilmente un secondo idioma ) è dunque indispensabile per trovare un futuro impiego gratificante o svolgere al meglio una professione. Lo sanno i genitori più avveduti, disposti a spendere cifre importanti per scuole private e corsi di formazione.

Il team dei docenti del liceo linguistico di Guglionesi ha da sempre la missione di fornire agli studenti una formazione di qualità, in linea con i loro reali bisogni e con l’obiettivo di dotarli di quelle competenze e skills indispensabili per affrontare con successo un mercato del lavoro sempre più competitivo. Anche in merito alle lingue straniere lo staff non si sottrae, come dice una delle decane tra le docenti della scuola: “Da noi le lingue non si studiano, si parlano!”. In quest’ottica la rilevazione dei dati Invalsi ( Istituto Nazionale per laValutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione ) ha restituito per il linguistico un quadro davvero incoraggiante e gratificante. Facendo uno studio comparato trai dati di lingua inglese (che per la prima volta è stata oggetto di rilevazione nelle scuole di tutta la penisola nelle classi quinte) del nostro corso e quelli provenienti da altri licei analoghi della regione , dal sud Italia e soprattutto a livello nazionale emerge che , come da definizione Invalsi,gli standard di preparazione raggiunta dagli studenti in uscita sono significativamente superiori con un + 21% rispetto al Molise, +15% rispetto al Sud , + 11 rispetto al dato nazionale per la comprensione della lingua scritta (reading) e con un + 11% rispetto al Molise, +9% rispetto al Sud, + 2% rispetto al dato nazionale per la comprensione della lingua parlata (listening).

Altrettanto gratificanti sono stati i dati medi per matematica e italiano; questo a conferma di quelle teorie scientifiche che sostengono che padroneggiare le lingue migliora le prestazioni cerebrali di fronte a qualunque situazione problematica.

Dunque, in sintesi, non è sempre vero che la qualità del sevizio scolastico-educativo delle scuole del nord è necessariamente superiore a quelle delle scuole del centro-sud, a volte accade esattamente il contrario.