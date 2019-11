TERMOLI. Un vero e proprio appello alla partecipazione era quello rivolto dall’amministratore d'Ambito per il reddito di cittadinanza e Coordinatore Ats di Termoli, l’avvocato Antonio Russo, sull’evento formativo focalizzato sulla misura del Reddito di cittadinanza.

Ottima è stata venerdì scorso la partecipazione dei dipendenti dei 19 comuni dell'Ambito sociale territoriale di zona di Termoli e gli operatori regionali che a vario titolo erano interessati nella gestione delle domande dei beneficiari del reddito di cittadinanza, ospitata al Martur Resort.

E’ intervenuto Alessandro Ciglieri, esperto di progettazione sociale, i cui contributi hanno introdotto la discussione tecnica con case manager ed equipe multidisciplinare.

L’iniziativa era rivolta a chiunque dovrà avere a che fare operativamente con la gestione del reddito di cittadinanza, la nuova misura di contrasto alla povertà varata dal Governo, l’iniziativa formativa organizzata dall’Ambito territoriale sociale (Ats) di Termoli in collaborazione con la cooperativa Sirio che gestisce i servizi legati a questa misura finanziaria e sociale.

Com’è noto il reddito di cittadinanza, oltre a prevedere una misura di sostegno per cittadini in difficoltà economica, mira all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. Per questo la formazione degli operatori che avranno il compito di intervenire ai vari livelli, dall’attribuzione ai controlli, è fondamentale, dal momento che devono conoscere bene le regole che stanno alla base del provvedimento.

L’Ats di Termoli sarà l’ente delegato alla stipula dei patti di inclusione insieme ai singoli Comuni appartenenti all’ambito per i rispettivi controlli anagrafici.

Era presente anche il Centro per l'impiego di Termoli con i navigator e i rappresentanti Anpal, guidati dalla referente Cpi Termoli, la funzionaria Luigina Tomassone.

Ha relazione anche l’avvocato Russo, che ci ha riferito come sia proficua la collaborazione iniziale tra il Centro per l’impiego e l’Ambito. Dovranno lavorare in sinergia ed interagire nella presa in carico dei percettori del reddito di cittadinanza per la stipula dei rispettivi patti di inclusione, per la verifica dei requisiti ed per l’avvio delle prestazioni di pubblica utilità da parte dei beneficiari della misura di contrasto alla povertà.

Grande soddisfazione è stata espressa dal consulente nazionale Ciglieri (anche lui in foto insieme al presidente Lino Iamele della cooperativa Sirio, cooperativa gestore delle politiche attive per il reddito di cittadinanza nell'Ambito di Termoli), poiché ha avuto modo di constatare l’ottima performance dell’Ambito di Termoli nella gestione di spesa e programmazione afferente le politiche attive del reddito di cittadinanza.

Attualmente l’Ambito di Termoli è tra i primi Ambiti in Italia per capacità di spesa del Pon Inclusione e per avvio ed attuazione della relativa Programmazione.

Rientra nei primi 100 Ambiti sui circa 500 presenti nella Penisola.