GUGLIONESI. Se ne parla spesso del sito contaminato Guglionesi II, che viene ricompreso tra quelli di emergenza nazionale.

Stavolta, a intervenire, per cercare di riproporre il tema all’attenzione generale e regionale è il circolo Arci Francesco Jovine di Guglionesi. «Un sito contaminato in attesa di essere bonificato. In Italia i siti contaminati in attesa di bonifica sono 12.482.

In questi territori contaminati crescono, secondo un monitoraggio dell’Istituto Superiore della sanità, i tumori maligni nei ragazzi fino a 25 anni, le malattie respiratorie ed il rischio di morte sale del 5% rispetto a chi abita in zone non a rischio. In Molise i siti contaminati son ben 32 e quello a maggior rischio, classificato di interesse nazionale, sta a Guglionesi in contrada Macchie (Guglionesi II). 8 ettari destinati, nel 1988, ad ospitare un impianto per la produzione di concime organico ricavato dai rifiuti solidi urbani con l’utilizzo di lombrichi.

Contravvenendo a quanto scritto in delibera (come segnalato nell’indagine preliminare sito di bonifica di interesse nazionale), per l’alimentazione delle lettiere di lombrichi vennero utilizzati fanghi di origine industriale provenienti da stabilimenti conciari ed agro-alimentari e letame di allevamenti zootecnici. Accertamenti analitici del P.M.I.P. sui campioni di rifiuti prelevati dal sito, rilevarono la presenza di metalli tossici, in particolare una elevata concentrazione di cromo e mercurio superiore ai limiti di legge. Inoltre, prosegue la nota dell’indagine, furono scoperte 3 vasche di decantazione in prossimità delle quali, in flagranza di reato, 2 cisterne scaricavano rifiuti tossico nocivi costituiti da fanghi biologici.

L’area produttiva, attualmente dismessa e in abbandono, risulta contaminata, come evidenziato da uno studio dell’Arpa Molise, da Cromo esavalente. Il Cromo esavalente, sulla base di evidenze sperimentali ed epidemiologiche, è stato classificato dalla Iarc come cancerogeno per l’uomo. Cosa fare? Nei prossimi giorni proveremo ad approfondire il problema per far emergere possibili soluzioni».