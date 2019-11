TERMOLI. Presentato questa mattina nella sala consiliare del Comune di Termoli il progetto Pnp (Profit No Profit) progetto ideato e organizzato dall'Associazione Covsal la quale durante le sue attività di ricerca ha riscontrato un aumento delle richieste d'aiuto da parte delle famiglie affette da povertà. E’ stato rilevato uno spreco di prodotti inutilizzati, specialmente generi alimentari, da parte delle attività commerciali e di ristorazione nel territorio.

Da queste premesse il progetto Pnp attraverso un ciclo di corsi di formazione risponderà alle domande emerse in questi mesi da parte di vorrebbe donare gli alimenti e chi vorrebbe accettare le donazioni di alimenti, trattando nello specifico i temi a riguardo.

Il percorso formativo si svilupperà in quattro giornate da 4 ore l'una, dove i docenti spiegheranno le normative vigenti sullo spreco alimentare e quali regole igieniche sanitarie si devono seguire nel processo delle donazioni ma soprattutto quali sono i vantaggi di chi dona, nello specifico sgravi fiscali e nuove opportunità.

L'Amministrazione comunale si è mostrata subito sensibile e pronta ad appoggiare indistintamente il progetto, all'incontro oltre ai dirigenti Covsal Andrea Coletta, presidente, Benedetta Marinucci ideatrice del progetto, l'amministrazione con l’assessore all'Ambiente Rita Colaci, la collega di giunta all'Istruzione e alle Politiche sociali Silvana Ciciola, il presidente del Consiglio comunale Michele Marone e il collega Massimiliano Orlando.

Rita Colaci ha elogiato l’associazione Covsal che ha creato questo splendido progetto, «che trova la nostra approvazione e collaborazione per recuperare tutto quello che è alimentare e non tutti i prodotti che sono vicini alla scadenza e deperiscono facilmente.

Un progetto questo proposto valido e interessante, perché evita lo spreco e aiuta le persone che hanno delle problematiche e per questo ci vediamo impegnati col mio assessorato e quello diretto dall’assessore Ciciola, che ha così commentato: «Il Comune di Milano ha già acquisito da tempo il progetto e a seguito della legge Gadda che consente la riduzione della tassa sui rifiuti alle attività produttive che aderiscono all'iniziativa: parlare dell'esigenza di lavorare sullo spreco alimentare attraverso l’esempio delle mense a scuola e dobbiamo iniziare a fare dei percorsi educativi e formativi di riciclo alimentare. Incontrerò i vertici che hanno in gestione la mensa nelle scuole per parlare di spreco alimentare e interessare famiglie, studenti educatori e i dirigenti scolastici, vogliamo far capire agli studenti che non si deve sprecare il cibo, vorremmo far capire agli studenti tutto il progetto da quando nasce, le varie fasi della produzione e come arriva il cibo sulla mensa, quali i costi; perché se noi abbiamo la volontà di riciclare ne giova l'ambiente con meno emissioni di CO2, bisogna iniziare a cambiare la mentalità. Anche le ditte vengono incentivate per recupero dell'Iva e dell'Ires».

Da parte Covsal il presidente Andrea Coletta evidenzia che: «Il progetto nasce da una ricerca sul tema dello spreco ambientale, abbiamo notato che spesso le attività sono costrette a non poter utilizzare prodotti alimentari e magari anche costretti a disfarsene perché vicini alla scadenza o addirittura scaduti, ecco che quindi abbiamo studiato questo tipo di progetto che alla fine gioverà a tutti. Proprio per questo i corsi di formazione serviranno a questo, per istruire persone che sapranno come agire per il meglio in questo tipo di situazioni. Corsi di formazione rivolti alle associazioni, enti no profit, e tutte le attività commerciali, spiegando gli adempimenti normativi sulla donazione degli alimenti e le agevolazioni fiscali sull’Iva che vengono date dalla norma. Il corso parte il 14 novembre».

Benedetta Marinucci che di questo progetto ne è la creatrice spiega: Lo Studio Covsal si occupa di formazione nella sicurezza alimentare, la legge Gadda 166/2016, fa un elenco delle attività commerciali che possono donare come grande distribuzione produttori mercati ortofrutticoli ristorazione e si incrocia con cosa possono donare le eccedenze alimentari che possono essere donate ai meno abbienti come prodotto invenduto, rimanenze di prove di immissioni in commercio da anni.

Conservare la sicurezza igienico sanitaria indicando e garantire la sicurezza alimentare dei prodotti. Vanno previste corrette prassi igieniche per la donazione, spiegando come gli alimenti devono essere mantenuti.

Possono essere donati alimentari che hanno superato la scadenza ma con alcune caratteristiche».

Infine, Massimiliano Orlando: «C'è la possibilità di iscriversi tramite il link, ma anche contattando Confesercenti Termoli direttamente siamo stati invitati dall'associazione, stiamo portando avanti progetto di educazione degli operatori e organizziamo annualmente una iniziativa gratuita nell'ambito della formazione. Se si tratta di prodotti deperibili la donazione deve essere fatta subito, se si tratta di quelli non deperibili si può fare lo stoccaggio, organizzando il trasporto presso le abitazioni delle famiglie che fanno richiesta di usufruire. Possono partecipare anche piccoli ristoranti e bar. Da oggi partiranno le iscrizioni».

L’ultima parola spetta al presidente del Consiglio comunale, Michele Marone: «Questa iniziativa ha un riflesso importantissimo sulla società per le famiglie meno agiate che vanno sponsorizzate da noi amministratori, ma sostenute soprattutto da voi della stampa, oggi non è più possibile permettersi sprechi così forti, tra l'altro i numeri dicono che l’Italia sia la nazione con la più alta percentuale di sprechi alimentari, sarebbe bene invertire questa rotta e tendenza non certo ambita».