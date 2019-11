Invertito il senso unico di via Mascilongo tra viale d'Italia e via Molise Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. A distanza di un anno e mezzo quasi, si era all'inizio di giugno del 2018, in via Mascilongo, nel tratto tra viale d’Italia e via Molise, da poche ore è stato invertito il senso unico di circolazione. Questa disposizione era stata data dal sindaco con apposita ordinanza. Si raccomandano gli utenti all’osservanza della nuova disciplina della circolazione e in particolare al rispetto dell’obbligo di svolta a destra nell’incrocio tra via Mascilongo e via Molise.