Da dicembre bonus per l'acquisto di decoder e Smart TV di nuova generazione

ROMA. Si è svolto giovedì scorso al Ministero dello Sviluppo economico il Tavolo TV 4.0, presieduto dal Sottosegretario Mirella Liuzzi, con i rappresentanti delle autorità competenti in materia, gli operatori televisivi e le associazioni di categoria.

Nel corso dell’incontro, sono stati forniti importanti aggiornamenti sulle iniziative messe in campo dal Ministero per supportare la transizione del sistema radiotelevisivo verso la nuova tecnologia DVB-T2 e individuati nuovi tasselli al percorso avviato lo scorso anno.

I partecipanti al tavolo odierno - aperto dal Consigliere per le comunicazioni e l’innovazione Marco Bellezza - hanno avuto occasione di confrontarsi su:

i criteri e le modalità di erogazione di indennizzo per le tv locali;

il calendario di dettaglio della road map della prima fase dello spegnimento delle reti delle aree tecniche;

i prossimi adempimenti di competenza dell’AGCOM previsti dalla legge;

i contenuti del decreto interministeriale MiSE-MEF per l’erogazione dei contributi a favore dei cittadini per l’acquisto di smart TV e decoder di prossima pubblicazione;

le prime iniziative da mettere in campo per comunicare ai cittadini il passaggio al DVBT-2.

Il Sottosegretario Liuzzi ha sottolineato come sia “fondamentale accompagnare la transizione del sistema radiotelevisivo al DVB-T2 con opportune campagne e azioni informative coordinate dal MiSE, per guidare i cittadini nel cambiamento tecnologico. A tal riguardo, abbiamo invitato gli operatori televisivi a presentare in tempi brevi una proposta per un piano di comunicazione condiviso e unitario”.

Con riferimento all’erogazione dei contributi per l'acquisto dei decoder e Smart TV è stato confermato che gli stessi partiranno dal prossimo mese di dicembre, in seguito alla pubblicazione del decreto MiSE – MEF, previsto in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni.

In merito a ciò il Sottosegretario Liuzzi ha aggiunto: “è nostro obiettivo incrementare gli attuali 151 milioni di euro richiedendo un nuovo finanziamento della misura per allargare la platea dei cittadini ammessi ad usufruire del contributo”.