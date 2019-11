«Nuclei di pioggia risalgono dalla Puglia verso il Molise»

TERMOLI. «Come da previsioni, nuclei di pioggia stanno risalendo dalla Puglia verso il Molise supportati da correnti sciroccali. Previste piogge anche al pomeriggio».

La situazione meteo è stata descritta dagli esperti di Meteoinmolise.com.

Queste le previsioni.

«Martedì: al mattino tempo molto perturbato, piogge diffuse e persistenti sull’intero territorio regionale. Piogge che insisteranno, seppur a tratti, anche per il pomeriggio. Un graduale miglioramento è atteso in serata anche se le ultime precipitazioni potrebbero attardarsi sull’isernino. Temperature ancora in rialzo soprattutto nei valori minimi e comprese tra i 10 e 17 gradi di massima. Intensificazioni di venti di scirocco.

Mercoledì: al mattino abbastanza umido con piogge sparse un po’ su tutto il territorio regionale. Miglioramento nel corso delle ore successive, pomeriggio asciutto ma nuvoloso. Temperature stazionarie. Venti generalmente da libeccio».