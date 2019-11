TERMOLI. Cresce l'impegno sul territorio del gruppo Fridays for future Termoli, di libera ispirazione alla paladina globale per l'ambiente Greta Thunberg. Come ha riferito Chiara Camillo, «Stamattina abbiamo tenuto una bellissima lezione di #EducazioneAmbientale e sensibilizzazione sui #CambiamentiClimatici presso l'Istituto Alberghiero di Termoli, affrontando le questioni sia dal punto di vista scientifico, che da quello pratico. Siamo riusciti a spiegare la connessione tra i grandi eventi climatici globali e le problematiche locali molisane e termolesi, per avvicinare gli studenti a temi cosí complessi. I ragazzi sono stati curiosi ed entusiasti di imparare, rimanendo spesso a bocca aperta sui numeri catastrofici dell'inquinamento, mentre le insegnanti ci hanno invitato a tornare per continuare. Ci piacerebbe replicare l'iniziativa in tutte le scuole, perché il futuro é nelle mani di queste giovani menti.

