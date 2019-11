TERMOLI. Una situazione di degrado che coinvolge Pozzo Dolce, non in quanto sito deturpato tra lungomare e centro storico di Termoli, ma quale luogo di persone senza sicurezza sociale. Una ragazza che di sociale non è digiuna, come Donatella, da qualche anno residente a Termoli, appena 31enne, mostra una sensibilità tale che dovrebbe sbocciare e radicarsi in ciascuno di noi.

E' una studentessa, che si sta laureando in Giurisprudenza. La sua rabbia si scatena contro l'indifferenza o peggio contro l'ipocrisia. «Voglio sensibilizzare le persone, troppe ne ho viste e sentite a blaterare al bar, anche chi ha responsabilità istituzionali, ma che non muove un dito verso chi non ha nulla, nemmeno un tetto sopra la propria testa». Determinata e lucida nella sua critica e nella sua disamina, Donatella.

«Mi fa rabbia vedere persone indifese, faccio queste cause mie, diventano mie battaglie. Oggi mi affaccio alla finestra, è una giornata tetra, piove, e pensare che ci sono uomini e donne che non hanno un tetto fa male».

Per non lasciar disperdere questo moto emozionale, Donatella ci ha scritto e con un testo titolato: "Se questo è un uomo" dice quello che pensa, senza filtri.

«Mi alzo guardo fuori dalla finestra piove.

Il mio pensiero inevitabilmente va a tutti i senzatetto.

Quanti di noi non sono passati almeno una volta a "Pozzo Dolce" o alla stazione di Termoli?

Mi chiedo dove sono le istituzioni? Dov'è l umanità.

È vero Termoli ha centri di accoglienza, dormitori e quant'altro, ma dietro ogni passo verso di loro c'è tanta burocrazia come ogni cosa in Italia.

Intanto i" barboni" come li chiamiamo noi muoio per strada di freddo, mentre le istituzioni e la gente comune non si attiva, ma fanno chiacchiere da bar parlando di "Decoro Urbano".

Vorrei dire a queste persone che dietro il "Decoro Urbano" ci sono persone e storie.

Il mio appello va a tutti noi

Noi che la domenica andiamo in chiesa.

Noi che portiamo il crocifisso come simbolo.

Noiche viviamo sicuri nelle nostre tiepide case.

Noi che la sera torniamo a casae troviamo il cibo caldo e i visi amici considerate... se "Questo è un uomo"

I nostri nati torcano il viso da noi

Donatella»