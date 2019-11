TERMOLI. Non sarà stata una bomba d'acqua in senso tradizionale, ma di certo si è fatta sentire la tempesta che si è abbattuta poco prima delle 15.30 a Termoli. Le immagini e le foto relative a questo articolo ritraggono via dei Pruni, dove in pochi minuti la strada è diventata quasi un torrente. Non solo Difesa Grande e contrada Casa la Croce, ma anche altre parti della città sono state bagnate con forza, pioggia e vento sferzante.