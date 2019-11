Riparato e ripulito, l'eco-box di Rio Vivo funziona di nuovo

TERMOLI. In seguito alle segnalazioni degli utenti sulla rottura dell'ecobox di Rio Vivo, la Rieco Sud comunica che nella giornata di ieri è stato effettuato un intervento di ripristino e pulizia dello stesso, che già da oggi è perfettamente funzionante. Si approfitta per ricordare che l'ecobox va usato correttamente, conferendo i rifiuti chiusi nei sacchetti e nelle apposite aperture previste per la corretta separazione dei rifiuti. E' categoricamente vietato depositare i rifiuti all'esterno dell'ecobox.