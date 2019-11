Tassa sui rifiuti, giudici della Cassazione in aiuto dei Comuni

MOLISE. Sia i box per auto che le autorimesse, le cantine, i depositi, i ‘garage’ ed i parcheggi (ivi compresi quelli dei supermercati, anche interrati) sono soggetti alla corresponsione della tassa per i rifiuti; e ciò seppure questi immobili non fossero allacciati alla rete elettrica. La citata mancata fornitura non esclude la produzione di rifiuti durante le ore diurne; ed il pagamento della tassa per questi immobili non viòla il principio comunitario per cui «chi inquina paga», poiché i locali e le aree frequentati da persone sono sempre considerati produttivi di rifiuti. Il concetto (di cui i Comuni farebbero bene a prendere atto e ad applicare) è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, con una sentenza del 2019, la n. 23058.



Secondo il Collegio giudicante non è vero (come peraltro hanno sostenuto alcuni giudici di merito) che i suddetti immobili - per destinazione e struttura - non siano suscettibili di produrre rifiuti. Perciò «non si vede sotto quale profilo la destinazione di locali a cantine o a garage potrebbe farli considerare esclusi dalla possibilità di produrre rifiuti, in quanto le aree adibite a parcheggio di autovetture o quelle utilizzate come deposito, quali le cantine, sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva». Lo stesso trattamento la legge riserva ad un box-auto che sia stato adibito ad autorimessa. È del tutto irrilevante, quindi, «la deduzione del contribuente sulla circostanza che il box-auto non sia allacciato alla fornitura di luce elettrica, il che potrebbe, al più, sostenere una presunzione di utilizzo del bene solo durante le ore diurne». Insomma questo non prova l'inidoneità dell'immobile alla produzione dei rifiuti.

Ancora la Cassazione (ordinanza n. 22124 del 2017) ha avuto modo di chiarire che anche i parcheggi sotterranei sono soggetti al pagamento della tassa. L'area del sottosuolo adibita a posto- auto non è esente dal pagamento del tributo. La possibilità di produrre rifiuti, infatti, non può essere esclusa dall'inesistenza di muri perimetrali che delimitino la singola area adibita a parcheggio. La giurisprudenza di merito, invece, in alcuni casi ha proprio escluso che i ‘garage’ possano essere assoggettati al pagamento della tassa. Per esempio, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania (XXXIV), con la sentenza n. 483/2011, ha sostenuto che - secondo la comune esperienza - il garage di uso privato è luogo adibito al ricovero di uno o più veicoli; e che, quand'anche la persona vi si trattenga per tempi non brevi, non sarebbe plausibile ipotizzare che ne derivino rifiuti. Con la pronuncia in esame la Cassazione ha poi sostenuto che la disciplina della tassa non contrasta con il principio comunitario che recita «chi inquina paga», anche perché «è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell'immobile posseduto».

Un limite posto dalla Corte di giustizia della Comunità europea (sentenza n. 551 del 2013) alle Autorità nazionali è quello per cui le leggi dei singoli Stati non prevedano presunzioni assolute sulla produzione di rifiuti e che consentano sempre ai contribuenti di poter fornire la prova contraria. Va ricordato, infine, che per la Cassazione (ordinanza n. 18022 del 2013) non è decisiva ai fini della tassazione la scelta del titolare di usare o meno l'immobile. Ciò che conta è che l'immobile sia oggettivamente utilizzabile e, quindi, potenzialmente suscettibile di produrre rifiuti. Occorre guardare alle condizioni del locale o dell'area e non all'uso che intende farne l'occupante o il detentore. E la regola stabilita per la Tassa per i rifiuti solidi urbani vale anche per Tares e Tari. Invece, curiosamente, la maggior parte delle Amministrazioni locali (soprattutto se dedite a ‘scialare’ il popolo) ha escluso dalla tassazione gli immobili inutilizzati quando siano privi di allacci alle reti, idriche ed elettriche, o di mobili.

Claudio de Luca