​«Vietato parlare al “conducente” dei due progetti sovrapposti a Rio Vivo»

TERMOLI. Si arricchisce di una terza puntata la diatriba sulla progettualità inerente il comprensorio di Rio Vivo. Alla replica fornita dal vice sindaco Enzo Ferrazzano si aggiunge la precisazione del dottor Giuseppe (Pino) D'Erminio.

«Alcuni giorni Termolionline ha ospitato un mio articolo in cui segnalavo la sovrapposizione di due distinti progetti sullo stesso tratto del litorale di Rio Vivo: uno, denominato “Recupero e valorizzazione del tratto di litorale sud Rio Vivo”, prevede la costruzione di una passerella pedonale in legno lunga 330 metri; l’altro è addirittura il progetto della ciclovia adriatica, che naturalmente attraversa anche il territorio di Termoli, con un tracciato che nel punto specifico coincide con quello della passerella in legno. Scopo dell’articolo – per chi lo ha correttamente inteso – era quello di avvertire le autorità amministrative, i tecnici ed i termolesi tutti, affinché si evitasse uno spreco di denaro pubblico realizzando una passerella, dal costo preventivato di 384.374 euro (iva inclusa), destinata ad essere demolita dopo poco tempo, per fare posto alla ciclovia adriatica.



Non pretendevo di ricevere elogi per avere segnalato, da cittadino diligente, il rischio di uno spreco, ma meno che meno mi aspettavo la reazione astiosa del vicesindaco, geoemtra Vincenzo Ferrazzano, che – lungi dal contestare i fatti da me riferiti – mi attacca sul piano personale, chiudendo il suo intervento invitandomi ad «evitare di creare confusione e fare disinformazione su argomenti che possono risultare per il signor D’Erminio di difficile comprensione». Nelle mie vene ho un quarto di sangue albanese, dunque ammetto di essere piuttosto testardo, ma ciò non interferisce con le mie capacità cognitive, né con la mia onestà intellettuale. D’altra parte, quello che ho affermato non è frutto di illazioni, ma l’ho ricavato dai documenti dei due progetti, allo stato attuale del loro sviluppo, che probabilmente il geometra Ferrazzano non ha letto.

Il geometra Ferrazzano sostiene che «non si capisce sulla base di quale riscontro e di quale competenza tecnica il signor D’Erminio afferma che il progetto di recupero e valorizzazione del litorale di Rio Vivo non sia compatibile con l’intervento della ciclovia adriatica». Se non l’ha capito, si vede che mi sono espresso male e voglio riparare: non ho detto e non dico che i due progetti non siano conciliabili in assoluto, ma che lo sono allo stato attuale e che fino ad ora essi vengono portati avanti in modo del tutto indipendente, ignorandosi reciprocamente. Sono costretto a ripetere che lo scopo del mio articolo era appunto quello di invitare ad unificare i due progetti in uno solo, per il tratto che hanno in comune.

Infine, il geometra Ferrazzano contesta che – come da me affermato – siano già stati spesi 40.000 euro per il progetto della passerella in legno. La determina dirigenziale n. 634 del 20 marzo 2019 – che il geometra Ferrazzano dovrebbe conoscere, anche perché all’epoca era assessore al bilancio nella giunta Sbrocca – espone l’impegno di spesa di 35.961,34 euro a favore dell’architetto Gianluca Di Donato per la progettazione della passerella. Riguardo ai costi relativi allo Studio di incidenza ambientale, redatto dal dottor Massimo Macchiarola, confesso di non disporre della relativa imputazione di spesa, che ho ipotizzato, tenendomi basso, di 4.000 euro.

Di certo deludo le aspettative del geometra Ferrazzano, ma io resto convinto che non sia vietato parlare al “conducente” dei due progetti sovrapposti a Rio Vivo».