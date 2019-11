TERMOLI. Dopo l'omaggio alla statua di Giovanni Paolo II, nella serata di lunedì, come avvenne già lo scorso anno, l'associazione "Apolonia" ha festeggiato l'indipendenza della Repubblica di Polonia in modo curioso.

All'insegna della condivisione e buona amicizia le famiglie italo-polacche hanno preparato i dolci e biscotti destinati per una Giornata della Gentilezza. Un connubio eccezionale, direi unico e raro. 101 anni dal'indipendenza polacca con la Giornata della diversità vista ovviamente come ricchezza e valore per la società.

Per approfondire le culture diverse, minoranze linguistiche, l'associazione ha in programma oggi pomeriggio una manifestazione dalle 16 alla scuola media Brigida. Ci saranno tantissime curiosità, sfilata in costumi tradizionali.