"Le iene" all'assalto sul caso Nicosia

CAMPOMARINO. Costa molisana in vetrina, suo malgrado, nella puntata di stanotte delle Iene. Oltre la mezzanotte è andato in onda il servizio che ha riguardato la vicenda dell'arresto di Antonello Nicosia, l'ex collaboratore dell'onorevole molisana, eletta con LeU e ora nel gruppo di Italia Viva, Giuseppina Occhionero.

Un servizio che per la prima volta in questo periodo turbolento ha coinvolto i genitori della deputata. Ne diamo notizia come mero spunto di cronaca giornalistica, anche perché come lei stessa ci ha detto, alla nostra richiesta di una intervista, attenderà la fine delle indagini preliminari prima di pronunciarsi a riguardo.

Drammatiche le parole del padre: "Sono dieci giorni che non viviamo, mangiamo e dormiamo", durante una fase concitata dell'arrivo delle Iene sotto casa.