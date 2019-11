Aumenta l'organico dei Vigili del fuoco

TERMOLI. Buone notizie per il distaccamento dei Vigili del fuoco di Termoli. Secondo lo schema di decreto di aggiornamento della ripartizione delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale del 115, infatti, si mette nero su bianco il potenziamento della caserma di contrada Pantano Basso, che in tempi medi dovrebbe anche trovare nuova destinazione. Con il decreto del Ministro dell’interno 28 marzo 2019 è stata realizzata, a seguito della revisione dell’ordinamento del personale attuata con il d.lgs. n. 127/2018, una prima fase di ripartizione dell’organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, limitatamente ai ruoli operativi e specialistici, e sono state definite le linee di sviluppo in previsione del potenziamento della dotazione organica. Il percorso intrapreso viene ora completato con un ulteriore provvedimento che riguarda tutti i ruoli sia operativi che tecnico-professionali e che tiene conto dell’incremento di 1.500 unità nella qualifica di vigili del fuoco, stabilito dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019). In particolare, per quanto attiene l’organizzazione territoriale del Cnvvf, si realizzeranno, a regime, diversi interventi prioritari, in parte già avviati con il DM 28marzo 2019 (cd decreto “ponte”). Si parla di oltre 30 misure che andranno a consolidare la presenza sul territorio, tra nuovi distaccamenti e potenziamenti. Tra costoro c’è anche Termoli, che classificata non più SD3 ma SD4 passerà da 34 a 46 unità. Stesso provvedimento anche per la vicina Vasto.