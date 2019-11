TERMOLI. Questa è la foce del Sinarca fotografata e ripresa in video oggi dopo quei pochi minuti di pioggia torrenziale caduta ieri.

«Sempre la solita storia - ci dicono alcuni residenti della zona che ci abitano o hanno terreni attività - non è possibile che noi appena cadono due gocce di pioggia dobbiamo metterci in allarme. Guardate l''acqua non riesce a sfociare in mare, torna indietro per le troppe sporcizie che ne ostruiscono il deflusso regolare. Siamo davvero stanchi, spendono soldi senza trovare una soluzione positiva al problema e noi non possiamo ogni volta rischiare di perdere tutto e temere ogni volta che il cielo fa cadere gocce di pioggia».