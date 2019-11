TERMOLI. Appena posso mi metto “a caccia” di notizie, fatti e storie che vedono coinvolti nostri concittadini.

Oggi mi ha incuriosito una reunion di tre uomini, amici fin dai tempi dell'adolescenza, che proprio questa mattina erano in procinto di festeggiare, presso il Sottovento al Porto Turistico di Termoli, una loro franchigia con sole 10.000 lire in tasca, fatta nei primi anni ‘60: destinazione Roma, la dolce vita di via Veneto, la mecca della vita romana notturna.

Sono l'avvocato Angelo Aufiero, Franco De Cinque e Giancarlo Cianci. In quegli anni, poco più che 18enni e ancora studenti alle scuole superiori, fecero questa avventura a bordo di una Fiat 500 che aveva addirittura le portiere antivento.

Durante quel viaggio, i tre amici ci parlano anche di aver parcheggiato la loro piccola Fiat 500 in via Veneto, in mezzo a macchine di gran lusso come Mercedes e Rolls Royce. Con 10.000 lire in tasca, ovviamente si sono addormentati tutti e 3 in auto: Franco, il più grosso fisicamente, sui sedili di dietro e Angelo e Giancarlo davanti.

E’ il caso quindi di ascoltare la franchigia romana di questi tre termolesi in quel lontano 1963. Oggi i tre sono dei sorridenti e stimati professionisti.