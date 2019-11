Progetto “Dare Valore”: docenti del liceo di Guglionesi a Potenza

GUGLIONESI. Martedì 12 novembre, due docenti del liceo di Guglionesi: la prof Guidiana Macchiagodena e la prof Lesley Fearn insieme con una insegnante del Primo Ciclo, maestra, Nicoletta Farina, si sono recati presso la sede del Consiglio Regionale della Basilicata a Potenza per avviare un progetto formativo di job-shadowing, che prevede il coinvolgimento di diversi partner, atto a formare colleghi lucani del primo ciclo d’istruzione in materia di nuove metodologie didattiche.



L’intento del progetto è quello di disseminare le buone pratiche metodologiche, innovative che già da diversi anni il Liceo sta sperimentando e mettendo fattivamente in pratica per fornireagli allievi una didattica più efficacie ed al passo con i tempi come il Teal, il Debate, il Service Learning, ecc.I workshop formativi sono stati destinati a docenti provenienti da diversi comuni lucani nell’ambito del progetto “Dare Valore”, il quale vede la partecipazione di diversi stake-holder: dalla Fondazione Kessler di Trento alI’Indire, dal Miur alla Regione Basilicata per giungere alla rete delle scuole aderenti alle Avanguardie Educative.

Avanguardie Educative è il movimento d’innovazione che trasforma il modello organizzativo e didattico della scuola italiana; è nato nel novembre 2014, su iniziativa congiunta dell’Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) e di un primo gruppo di 22 scuole, capofila del movimento, che hanno sperimentato una o più iniziative innovative, le cosiddette “idee”, tra queste, appunto l’Omnicomprensivo di Guglionesi.

Il progetto “Dare Valore” si pone obiettivi ambiziosi ossia avviare in Lucania una serie di azioni e sinergie atte a ridurre l’insuccesso formativo ma, soprattutto, l’abbandono scolastico in contesti complessi e di disagio socio-economico. I ricercatori Indire, che hanno individuato i docenti di Guglionesi come formatori, con l’occasione, hanno più volte sottolineato come le nuove metodologie possano porre un argine all’insuccesso scolastico e incentivare e coltivare, al contempo, le eccellenze.

La giornata di lavoro si è aperta con i saluti istituzionali dei funzionari della regione Basilicata seguiti, poi, da quelli dei rappresentanti di Indire per procedere con l’avvio dei lavori e dei singoli laboratori.