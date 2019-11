PALATA. Si è tenuta oggi nella Scuola di Palata una giornata di prevenzione nell'ambito del progetto regionale “La cultura è protezione”. I destinatari di questo importante momento di formazione sono stati tutti gli alunni del plesso scolastico di Palata e, a seguire, nelle prossime settimane l'iniziativa verrà estesa anche negli altri plessi. Uno tra i capisaldi dell'Istituto “Ricciardi” è proprio quello di sensibilizzare sul tema della sicurezza, diffondere le buone pratiche per la gestione dei rischi e delle emergenze in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Individuazione dei rischi, informazione, previsione nonché prevenzione, gestione delle emergenze, soccorso e ripristino delle normali condizioni di vita dopo una calamità naturale sono stati i principali argomenti delle lezioni frontali tenute dal dottor Angelo Del Gesso, incaricato della Protezione Civile, e dai volontari dell'Odv di Guglionesi, intervenuti numerosi per l'iniziativa. Commoventi i momenti in cui si è ripercorso il dramma del terremoto in Molise, di quello di Amatrice e di tutte le più recenti calamità naturali che hanno colpito l' attenzione pubblica. Si è parlato anche di sicurezza a scuola e nelle proprie abitazioni, dei comportamenti da adottare in caso di terremoto e delle emozioni vissute dai piccolo alunni durante il sisma in Molise dello scorso anno.

Grazie agli interventi, ai filmati che hanno catturato l'attenzione, al cartone del simpatico “Civilino” per i più piccoli, i ragazzi, inoltre, hanno compreso che la Protezione Civile è un importantissimo sistema fatto di persone, mezzi e attrezzature che serve a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da catastrofi e da altri eventi calamitosi. Significative le riflessioni attorno all'immenso lavoro dei volontari in Italia con oltre 4000 associazioni presenti sul territorio nazionale.

Non si impara solo attraverso le conoscenze, si impara anche facendo...e gli alunni dopo le prove di evacuazione coordinate dai volontari e dalla Protezione Civile hanno montato una tenda per la gestione delle emergenze e simulato un intervento con l'ambulanza all'interno del cortile della scuola sotto gli occhi stupiti e attenti dei bimbi più piccoli.