GUGLIONESI. “Il Comune di Guglionesi si unisce all’associazione diabetici Basso Molise, al distretto di diabetologia dell’ospedale di Termoli e alla dottoressa Celeste Vitale- ha spiegato il sindaco Bellotti- nella lotta contro il diabete, patologia che si sviluppa non solo negli adulti, ma anche in tanti bambini e adolescenti. Una piccola luce blu è stata posizionata sul monumento dei caduti a Castellara, zona del passeggio guglionesano, pertestimoniare che il nostro paese è sensibile a questo tema e vogliamo invitare la nostra comunità ad accendere i riflettori sul diabete, malattia in aumento tra la popolazione di ogni età”.

Una promessa mantenuta, quella del sindaco Bellotti che, sabato scorso ha partecipato agli screening glicemici, organizzati in piazza dalla proloco e dall’Adbm, in occasione della giornata del diabete.

Il blu è il colore scelto a livello internazionale come simbolo della GMD, stabilito nel 2006, insieme al cerchio come simbolo universale del diabete. Tra i principali obiettivi, sin dall’origine c’era quello di dare un’identità comune a questa patologia in crescita ma anche quello di sensibilizzare la popolazione ad una maggiore consapevolezza sul diabete, ispirando e sollecitando nuove attività a sostegno della lotta contro il diabete.

La presidente della Proloco di Guglionesi, Alberta Zulli, soffre di diabete di tipo 1 da 20 anni e ha voluto, così, coinvolgere l’amministrazione di Guglionesi, su questa tematica che per troppo tempo è stata silenziosa e vista come un tabù.

“Dal diabete di tipo 1 non si guarisce. E’ inutile ascoltare ciarlatani che vogliono farci credere che si possa guarire. Si eredita la predisposizione, non si sa quale sia la causa scatenante. Sappiamo solo che, detto terra terra, il pancreas smette di funzionare. Il diabete di tipo 2, invece, è tutt’altra cosa. Lo puoi prevenire e lo tieni sotto controllo con dieta e attività fisica. La nostra fortuna, oggi anche se ancora non si trova una cura, è l’insulina e tutta la tecnologia che va avanti. Vivo una vita ‘normale’ grazie al microinfusore e al sensore abbinato. Grazie alla ricerca. E’ per questo che sono felice che il comune di Guglionesi abbia accettato di buon grado e con poco preavviso, di aderire a questa giornata”.

La giornata mondiale del diabete viene celebrata il 14 novembre di ogni anno, per omaggiare la nascita dell’illustre endocrinologo e scopritore dell’insulina, Sir Frederick Grant Banting.