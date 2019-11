Scatta l'obbligo di montare pneumatici invernali o avere catene a bordo

TERMOLI. Scatta oggi, 15 novembre, come ogni anno, l'obbligo fino al 15 aprile 2020, a tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, di essere muniti di pneumatici invernali, ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio conformi alla vigente normativa. Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

L’obbligo della circolazione con catene da neve o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati, in caso di neve o di formazione di ghiaccio, sarà segnalata su strada tramite apposita segnaletica verticale ed ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio o fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain).