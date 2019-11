TERMOLI. Annunciata dalle previsioni l’ondata di maltempo nel weekend, vediamo quali condizioni ci sono stati al risveglio: Termoli questa mattina si è svegliata sotto una sferzata di vento proveniente dai quadranti sud vento che per il momento forte ma non tanto da creare disagi soprattutto nel porto, cosa che se invece dovesse aumentare d’intensità potrebbe causarli purtroppo per la conformazione del nostro porto con questo tipo di vento sono già accaduti in passato.

Per ora tutto è sotto controllo la flottiglia dei motopescherecci è tutta in porto visto che oggi è venerdì e la settimana lavorativa e finita.

Previsioni weekend nel dettaglio per il Molise da Meteoinmolise.com.

Meteo venerdì: al primo mattino qualche debole pioggia suoi settori occidentali della provincia di Isernia, Matese, venafrano e lo stesso capoluogo di provincia. Più asciutto e con ampie schiarite sul resto della regione. Al primo pomeriggio permane ancora una certa instabilità sulle Mainarde, Alto Volturno e Matese. In tarda serata consistente peggioramento su gran parte della provincia di Isernia e Matese con picchi elevati di precipitazione nell’ alto Volturno. Ampie schiarite e assenza di precipitazioni sul resto della regione. Temperature in lieve aumento sui settori orientali della regione e in diminuzione su quelli occidentali in concomitanza delle precipitazioni. Venti forti dai quadranti meridionali tra la piana di Bojano, Campobasso, Vinchiaturo, Riccia.

Previsioni sabato: al mattino ancora piogge da deboli a moderate su gran parte della provincia di Isernia e Matese in esaurimento nel corso delle ore successive. Ampi rasserenamenti a metà giornata su tutto il territorio regionale, da segnalare un aumento di nuvolosità sulla costa e basso Molise nel tardo pomeriggio-sera. In nottata arrivo di piogge anche di forte intensità sui versanti più occidentali della provincia di Isernia al confine con Abruzzo e Lazio. Temperature in aumento per venti meridionali.

Tempo domenica: mattinata perturbata e piovosa con estensione delle precipitazioni dall’ovest della regione verso est. Graduale esaurimento dei fenomeni nella seconda parte della giornata quando interverranno ampie schiarite sul territorio regionale, solo sui settori più occidentali persisterà una nuvolosità piuttosto compatta ma senza fenomeni. Temperature in generale diminuzione per l’ingresso del fronte freddo della perturbazione, in serata si prevedono valori diffusamente sotto i 7/8 gradi. Venti sostenuti in mattinata da sud-ovest in attenuazione serale.