Rifiuti al porto, chiuso il cerchio: affidato il recupero alla ditta Energia Pulita

TERMOLI. L’immagine non sempre edificante dei rifiuti al porto. Fortunatamente, grazie alle sinergie messe in campo, a settembre è stata richiesta alle autorità competenti in ambito portuale l’autorizzazione al posizionamento di tre scarrabili per soddisfacimento di sopravvenute esigenze appalesatesi in ordine al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività degli operatori portuali del comparto pesca.

Sono pervenuti il nulla osta da parte della Capitaneria di Porto, l’autorizzazione della Regione Molise e quella dell’Agenzia delle Dogane.

Ci sono stati anche incontri con gli operatori del comparto pesca e le autorità competenti.

Ultimo passaggio, affidare l’opera di smaltimento dei rifiuti.

E’ pervenuta l‘offerta dalla Energia Pulita srl con sede in Campomarino per il servizio di recupero rifiuti provenienti dall’attività della pesca, il nolo di cassoni e l’apposizione di una recinzione di cantiere per delimitare l’area interessata dalla sistemazione, compresi il carico e trasporto all’impianto.

Previa segnalazione da parte della Capitaneria di Porto, è stato accertato che risultano depositati in modo incontrollato rifiuti anche provenienti dall’attività della pesca in vari punti del Porto di Termoli, tra cui l’area del cosiddetto “triangolo” in concessione al Comune.

Per queste ragioni è stata approvata l’offerta del privato, al costo di 10mila euro annui.