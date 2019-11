«Intitoliamo una rotonda a Fred Bongusto»

TERMOLI. Legame strettissimo e affetto smisurato quello dei molisani per Fred Bongusto, scomparso una settimana fa a Roma. I termolesi non fanno difetto e stamani, con primo firmatario il capogruppo della Lega Annibale Ciarniello e l'adesione di Pino Nuozzi, Vincenzo Sabella, Francesco Rinaldi, Fernanda De Guglielmo e Basso Antonio Di Brino, è stata protocollata una richiesta indirizzata alla presidenza del Consiglio, al sindaco, ai presidenti di I, II e IV commissione, nonché al dirigente Gianfranco Bove, di convocazione delle medesime assise consultive permanmenti per valutare la possibilità di intitolare una "rotonda" a Fred Bongusto.