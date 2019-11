Aziende ortoprotesiche in grossa difficoltà: crediti Asrem incagliati da quasi 6 mesi

TERMOLI. Attingere a risorse proprie per tamponare la richiesta dei fornitori; ricorrere ad anticipi bancari e pagarne gli interessi, a causa del mancato rispetto della legge che impone alla Pubblica amministrazione di saldare i debiti entro 60 giorni; riscontrare diversità gestionali con realtà che distano solo poche decine di chilometri. Non basta, assistere a un balletto di competenze che denota solo uno stato confusionale, e a pagarne le spese, ovviamente tutti meno che loro.

Pensare che stiamo parlando della sanità molisana potrebbe risultare quasi pleonastico, ma a distanza di 5 anni dalla presa di posizione e dalla protesta che animarono all’epoca, nell’autunno 2014, le attività protesiche e ortopediche regionali, lo scenario si ripropone sic et simpliciter.

Centinaia di migliaia di crediti regolarmente fatturati dal giugno scorso incagliati e gli operatori sono costretti a fare i salti mortali per assicurare comunque le prestazioni agli utenti dell’Asrem, di fatto pagando lo scotto di essere il magazzino della sanità pubblica, con cui realizzano l’80% del loro fatturato, ma nonostante i loro di fornitori e le gabelle statali e regionali non possono subire dilazioni, sull’introito vale la legge del certo per l’incerto.

L’ultima erogazione, relativa al maggio 2019, è stata effettuata a settembre inoltrato e a oggi restano scoperti 5 mesi e mezzo, che in soldoni fanno quasi il triplo del tempo che la legge concede per i pagamenti nella Pubblica amministrazione.

Una volta, a bocce ferme, almeno si ottenevano delle rassicurazioni verbali, oggi nemmeno quelle, con la Regione Molise che sostiene di aver trasferito all’Asrem i fondi sufficienti a mantenerne il funzionamento e dall’altra parte l’esatto opposto.

Un quadro da emicrania, che ha incrinato, e di brutto, la fiducia che negli ultimi anni si era avuta e conquistata sul campo.

Dopo un 2017 quasi perfetto e un 2018 altalenante, ma non deleterio, nel 2019, la contrapposizione tra i vari poteri regionali nella sanità molisana ha fatto le sue vittime, chi deve essere pagato.

Insomma, ballano decine di migliaia di euro di interessi da versare alle banche per l’anticipo crediti, altrimenti non si potrebbe soddisfare la richiesta dei presidi da parte di cittadini già vessati a livello fiscale e tributario e pure disagiati nella condizione fisica.

Non resta, a questo punto, per non arrivare a una serrata dell’offerta, che adire alle vie legali, così sono partite messe in mora e diffide, con l’incipit del recupero crediti, inoltrato anche a Mef, Regione e Ministero della Salute.

Non sono nemmeno molte le realtà che operano e garantiscono questo supporto fondamentale, che si traduce in lettini, sedie e altri presidi, molti su misura, che alleviano sofferenze quotidiane. Ma l’Asrem non riesce a farvi fronte in tempi accettabili, almeno in quest’ultimo periodo e così cresce la difficoltà delle aziende accreditate e convenzionate.

Si parla di un budget che nel corso del tempo resta costante, se non addirittura essere limato al ribasso, vista la propensione decrescente della popolazione in Molise, ma questo non viene gestito evidentemente al meglio in sede di programmazione degli impegni finanziari, che sarebbe semplicissimo attuare, visto che si tratta di cifre pressoché similari da un esercizio all’altro.

Ricorrere alla via giudiziaria è una sconfitta di tutti, poiché il pubblico ci rimetterà le spese legali e il privato incasserà solo il dovuto.

«Vorremmo investire per consolidare l’offerta di servizi sempre più al passo coi tempi e aumentare il personale, non rimetterci di interessi passivi, così andiamo solo incontro a un corto circuito», registra lo sfogo di uno degli imprenditore nel settore protesico e ortopedico.

Da qui l’esigenza di suonare il campanello d’allarme, affinché tutti si sveglino, chi di competenza, evitando che si accumulino crediti che rischiano di far saltare la filiera di questa tipologia di assistenza a chi ne ha strettamente bisogno.