TERMOLI. Continuano gli eventi in questa settimana dedicati a chi non vive una vita agiata, ma indigente.

La Caritas diocesana di Termoli ha voluto estendere la giornata del povero a una settimana e tra lunedì e domenica ha deciso di dedicarsi a capofitto verso coloro che sono già ospiti durante i pasti del mezzogiorno, aprendogli i localialla prima colazione del mattino.

Una splendida iniziativa presso la Caritas sita nel Borgo Antico e ad occuparsi del servizio agli ospiti sono stati i ragazzi allievi dell'Istituto Alberghiero Federico di Svevia di Termoli.

Ricordiamo anche che nelle serate di questa settimana anche la sera c'è la cena che ogni sera vede impegnate le varie chiese della città, come abbiamo mostrato ieri sera a Santa Maria degli Angeli, stasera presso il Carmelo, domani Sabato 16 presso la Chiesa San Pietro e Paolo e l'evento conclusivo si terrà domenica 17 alle ore 18 presso la Sede Caritas.

Noi questa mattina alle 8.30 siamo stati alla Caritas mentre servivano la prima colazione agli ospiti, abbiamo ascoltato Timoteo un 57enne termolese sfortunato che comunque ha trovato in questi piccoli gesti di solidarietà che riceve dagli operatori della Struttura benefica, una piccola ma importante ancora di salvataggio: a lui e tutti gli altri non possiamo che augurare un prosieguo di vita il più tranquillo e dignitoso possibile.

Dopo la colazione presso la Caritas sono arrivati gruppi di studenti del Boccardi che si sono divisi e hanno assieme agli operatori della struttura, si sono impegnati a creare dei laboratori di studio su varie tematiche sociali come il Gruppo sulla Tratta degli esseri umani e sullo sfruttamento del lavoro in nero anche nei confronti di italiani.

Mentre nel gruppo Migranti si è parlato di persone fuggite da situazioni di estrema miseria, creato anche il gruppo dei senza fissa dimora, con esperienze molto toccanti e con le testimonianze di persone che non dispongono di un alloggio, mentre nel quarto e ultimo gruppo il tema in discussione le nuove povertà, si è parlato di un argomento che purtroppo sta allargandosi a macchia d'olio la dipendenza da gioco d'azzardo. Le classi del Boccardi che hanno partecipato ai laboratori sono la Quarta Harim e la Quarta Rim, mentre lo scorso 12 novembre a questi laboratori ha partecipato la classe 5^ B. Un ringraziamento per l'ospitalità ricevuta in questa nostra visita a suor Lidia, suor Lucia e tutto il personale e operatori della struttura diocesana.