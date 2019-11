«Grazie al personale del San Timoteo», lettera di una mamma

TERMOLI. «Lettera di ringraziamento al personale dell’ospedale San Timoteo ai medici del pronto soccorso e del reparto di chirurgia in particolare al dottor Marra e al dottor Apollonio, alle dottoresse e al personale infermieristico. Ringrazio tutti. Sono eccellenze nonostante le numerose difficoltà che intercorrono per superare i problemi della nostra sanità molisana, offrono un servizio con determinazione salvando numerose persone. Grazie ancora. Consapevole che oggi è più facile parlare male della nostra sanità, con questo mio breve intervento vorrei che i nostri Ministri diano più aiuto al nostro ospedale che offre servizio per un bacino di 250 mila persone a Termoli d'estate quando invece noi cittadini non arriviamo ai 45.000 abitanti, spero diano presto più aiuto di personale e di continuare a far funzionare al meglio tutti i reparti importanti da otorino a neonatologia che ultimamente le mamme lottano per aver un servizio che vogliono togliere, da mamma un grazie a tutti».

Lettera firmata