Il circolo anziani di via Sannitica a rischio chiusura? La preoccupazione degli anziani

TERMOLI. L'altro giorno abbiamo fatto capolino al centro sociale anziani di via Sannitica e siccome spesso abbiamo parlato di loro, delle loro iniziative sociali e altro, e poiché ci sono fra loro molte nostre simpatiche conoscenze, ad attirare la nostra attenzione sono state le parole ad alta voce che una signora iscritta al centro stava proferendo e che riguardavano le incertezze sul futuro dello stesso centro. La cosa, inutile dirlo, ci ha incuriositi e allora abbiamo chiamato la signora per chiederle qualche chiarimento.

La stessa ci ha riferito: «Siamo abbastanza preoccupati per il futuro di questo nostro centro, se dovesse chiudere per noi tutti sarebbe davvero un fatto grave. Noi abbiamo avuto la promessa dalla scorsa amministrazione che questo non sarebbe mai accaduto, e anche la nuova assessora ci ha parlato sinceramente in questi termini ma noi - sapete com'è - abbiamo timore che alla fine ci si dimentichi di noi e per questo finché non avremo assicurazioni scritte e concrete non staremo tranquilli».

La promessa che noi gli abbiamo fatto è che avremmo parlato con l'assessore Ciciola che sappiamo essere molto sensibile, soprattutto per quanto riguarda la serenità delle persone anziane, e cercheremo di strappare a lei una promessa che siamo certi manterrà di recarsi direttamente al centro per parlare a loro e rassicurarli sul futuro del centro; così, si spera, li vedremo più tranquilli.