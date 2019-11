Omaggio alle tartatughine nate sulla costa: nasce la spiaggia "Caretta Caretta"

CAMPOMARINO. La scoperta del nido di tartarughe Caretta Caretta ha rivoluzionato l’approccio della comunità e delle istituzioni locali verso la spiaggia di Campomarino Lido. Lo ha rivoluzionale al punto da far cambiare persino nome all’arenile, che per decisione della giunta Silvestri diventa “Spiaggia Caretta Caretta”.

«Il 20 ottobre di quest’anno, si è verificato l’evento straordinario della schiusa di un nido Caretta caretta rinvenuto sul tratto di arenile ricompreso tra lo stabilimento balneare denominato Lido Lucio e il Vallone Due Miglia. Si è trattato del primo nido documentato di tartaruga Caretta caretta in Molise, il terzo in assoluto più a nord sulla costa adriatica dopo Roseto degli Abruzzi e quello scoperto di recente a Pesaro. Nonostante quello del lido di Campomarino sia un nido "di frontiera", sia per la latitudine che per il periodo; che l’evento ha riscontrato una enorme risonanza mediatica ed coinvolto il Centro Studi Cetacei e diversi esperti e scienziati del settore.

Questi sono animali che rifuggono l'antropizzazione delle nostre coste e sono fedeli al luogo di nidificazione, per cui è possibile, dunque, che ci stiamo rendendo conto solo ora di un fenomeno che avviene già da anni. Il Comune di Campomarino, profondamente legato al mare e da sempre attento e sensibile alle problematiche ad esso connesse, ha come obiettivo di intervenire sulle cause che minacciano la perdita di “habitat” e di specie di interesse comunitario nei siti della rete Natura 2000 della costa della Regione Molise, nello specifico IT7222217 “Foce Saccione-Bonifica Ramitelli” ed IT7282216 - Foce Biferno – Litorale Campomarino, con interventi che valorizzano il patrimonio naturalistico di queste aree e quindi mediante all’esecuzione delle azioni naturalistiche anche in relazione alla minimizzazione degli impatti sulla fauna in periodo produttivo.

Ritenuto, quindi: doveroso mantenere vivo il ricordo dell’evento naturalistico avvenuto sensibilizzando la collettività alle politiche ecosostenibili volte al rispetto della natura e, nello specifico, dei tratti litorali e dunali; poter attribuire al tratto di arenile ricompreso tra lo stabilimento balneare denominato Lido Lucio e il Vallone Due Miglia, la denominazione Spiaggia Caretta Caretta».