Si sfila tubo alla condotta del depuratore, lavori di somma urgenza a giorni

TERMOLI. Ci saranno lavori di somma urgenza, con la posa di massi e catene, coi massi ad ancorare la condotta sottomarina al fondale sabbioso, evitando che mareggiate e moto ondoso possano danneggiarla ancora una volta.

Non si è trattato di una rottura, per fortuna, quella avvenuta tra mercoledì e giovedì, ma di un guasto tecnico diverso, in pratica la tubatura sottomarina si è sfilata. Lo dimostra una foto che ci è stata girata da chi l'ha scattata. Sinceramente, una immagina un po' paradossale, sembra proprio a significare come il sistema che conduce i reflui a oltre un miglio marino lontano dal porto coli a picco. Non è così, ma l'effetto dei reflui che si spandono in mare a poche decine di metri dalla costa è il classico scenario che ormai ciclicamente si ripropone nell'Adriatico nostrano.

Autorità competenti subito allertate, dopo la comunicazione da Roma fatta pervenire dall'Acea al Comune di Termoli, i lavori con questa procedura urgente inizieranno già tra qualche giorno.