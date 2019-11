Si dimezzano i casi di infezioni da Hiv nel Molise

CAMPOBASSO. In Molise nel 2018 i nuovi casi segnalati di infezioni da HIV sono stati 13, 8 tra cittadini italiani e 5 tra quelli di nazionalità straniera, in netto calo rispetto al precedente anno quando ne furono segnalati 27. È quanto emerge dall'aggiornamento sulle nuove diagnosi di infezione e dei casi di Aids in Italia al 31 dicembre 2018, pubblicato dall'Istituto superiore di sanità (Iss). In Molise dal 2010, anno in cui è iniziata la raccolta dati, le nuove diagnosi di infezioni da HIV sono state 95. Il picco massimo (27) nel 2017, quello più basso, 3 casi, nel 2012. (Fonte Ansa.it)