TERMOLI. Il Porto di Termoli da oggi aggiunge un grado di livello di guardia e sicurezza importante per quanto riguarda la protezione in caso di inquinamento marino causato da sversamento in acqua di prodotti liquidi o anche solidi. La Guidotti Ships già da diversi anni opera nel campo della prevenzione ed ora ha deciso di provare questo sistema anche a Termoli con questa "Base antinquinamento" (Anti-pollution base port of Termoli), un sistema efficace che il titolare della Guidotti Ships assieme ai suoi collaboratori, questa mattina a bordo del Catamarano Zenit, ha spiegato il funzionamento e a tutto quello che serve la base in caso di incidente in mare che richiede il loro intervento.

Lo ha fatto davanti a diverse scolaresche di Termoli presenti con classi di Istituti Superiori come la 4B Informatica e 5A Liceo Scientifico Scienze Applicate dell'Istituto Majorana, la classe 2^B del Comprensivo Schweitzer, personalità politiche come l'assessore ai Lavori pubblici della regione Vincenzo Niro, il presidente del consiglio Comunale di Termoli Michele Marone, gli assessori Colaci Ambiente e Ciociola Istruzione e sociale, il vescovo della Diocesi Termoli Larino Gianfranco De Luca.

Presenti anche associazioni ambientalistiche come Legambiente, Plasticfree, Fridays for future, Assoporto Termoli, Meteo in Molise, Associazione Ampro, Rieco sud, Gs Travel e Misericordia Termoli.

Domenico Guidotti in una video intervista ci spiega il funzionamento e molto altro ancora della base antinquinamento del porto di Termoli.