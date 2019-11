VENEZIA. Una trasferta organizzata già da tempo è coincisa con la settimana più drammatica degli ultimi anni a Venezia. Un'alluvione di cui non ricordavano simili proporzioni, quella che ha messo in ginocchio la città più bella del mondo. Nicola Montuori, editore di Termolionline, nella serata di oggi, ha proposto una diretta Facebook dal luogo simbolo di piazza San Marco, fortunatamente senza acqua alta, che però è attesa per domani.

Un segnale di attenzione anche da chi informa su territori lontani dalla Serenissima, ma consapevole di quanto l'Italia sia bella e fragile.

L'auspicio è che si faccia al più presto tutto quanto possibile per mettere in campo azioni sinergiche per il ristoro dei danni, che ammonterebbero a ben più di un miliardo di euro, che a intervenire per la difesa della città e della laguna.