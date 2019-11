«Personale decimato al laboratorio analisi», l'appello sull'ospedale San Timoteo

TERMOLI. Ritorna alla carica, pur senza quella di sindacalista, da cui si è dimesso, il medico Giancarlo Totaro, che rivolge in una lettera aperta indirizzata al commissario straordinario alla Sanità Giustini, al commissario Asrem Scafarto e a tutti i sindaci del Basso Molise un appello, per tamponare la carenza di personale che starebbe mettendo in seria difficoltà il laboratorio analisi dell’ospedale San Timoteo di Termoli. «Povero ospedale di Termoli: continua la demolizione, servono tecnici di laboratorio con massima urgenza. Al Laboratorio analisi del presidio ospedaliero di Termoli la carenza di personale tecnico ha raggiunto ormai i limiti. Entro il 31 di gennaio 2020 saranno oltre 13 i tecnici, di categoria Tlsb, non sostituiti che hanno lasciato il lavoro per pensionamento o altro.

Quelli rimasti hanno un’età media di oltre 60 anni e sono stremati. Una situazione che presto diventerà insostenibile con prevedibili ripercussioni sui servizi attualmente offerti. Da decenniormai non è stato assunto alcun tecnico, nemmeno uno, e la situazione può precipitare per le possibili assenze di personale con malattie e prossimi pensionamenti a brevissimo tempo. Il metodo Larino si sta ripetendo a Termoli? Demolire i servizi per asfissia per poi celebrarne i funerali con il conclusivo "de profundis" di un atto deliberativo di chiusura giustificato dallo stato di necessità? Un accorato appello ai Commissari Sanità Giustini e Asrem Scafartoe ai politici interessatiaffinché venga con somma urgenza attivata la procedura di assunzione per i Tecnici di Laboratorio prima che sia troppo tardi».