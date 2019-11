Festa del cioccolato a Termoli: può nascere un grande amore

TERMOLI. Quelli che amano il cioccolato lo sanno bene: è un piacere e mette di buon umore. Come sembra confermato scientificamente. Ma forse alcuni non sanno che esso deriva dai semi dell’albero del cacao e che ha origini antichissime: i primi coltivatori della pianta del cacao furono i Maya intorno al 1000 a.C.

Il cacao da solo è immangiabile. E’ super amaro. Praticamente disgustoso. Ma Cristoforo Colombo gli fece fare un breve viaggio e lo portò in Europa. Qui incontrò un prodotto della civiltà egiziana: lo zucchero.

Un matrimonio ben riuscito se pensiamo a quanti numerosi siano gli innamorati del cioccolato.

Così tanti da organizzare tante fiere. Ne ho scoperta una alcuni mesi fa a Bergamo con numerose bancarelle. Naturalmente molto più conosciuta è la fiera di Torino con decine di stand di piccoli e grandi produttori. (Nestlè, Lindt…)

Pensavo:ma chi ci va a Torino per il cioccolato? Tantissimi privati appassionati del cioccolato da varie regioni italiane, oltre ai negozianti. Non me l’aspettavo. A questa prima scoperta ne seguì una seconda.Parlando con alcuni innamorati di questo prodotto dal colore funereo,ma che sprigiona energia ed ottimismo constatai come questi amanti parlino del cioccolato con estrema cognizione. Non solo sulla gamma, cioè sui vari tipi di cioccolato ( io ero fermo a al fondente, al latte,alla nocciola), ma alcuni perfino sulle varianti del processo produttivo.

Insomma oso dire che il cioccolato potrebbe considerarsi un hobby. Ma, se in quello della collezione delle farfalle e dei francobolli il piacere sta nella catalogazione, nel caso del cioccolato entra in scena il palato. Che negli assaggi dei vari tipi si mette in contatto con il cervello che utilizza la memoria gustativa, fa le sue elaborazioni e considerazioni ed in conclusione dà il suo giudizio finale sulla singola degustazione.

Ma chi è dotato di un palato mediocre come il sottoscritto, ascoltare la conversazione di due spasimanti del cioccolato fa scattare il ricordo della canzone Ed iotra di voi di Charles Aznavour in cui sostanzialmente pensate ma io che ci faccio tra di voi pur apprezzando il cioccolato.

Alla domanda si nasce o si diventa palati raffinati in grado di valutare le differenze tra i vari cioccolati,tutti gli interlocutori mi hanno fatto capire che ci si nasce per diventarlo. Ossia in partenza occorre avere una predisposizione naturale, ma poi conta moltissimo l’esercizio del palato.

Bene le degustazioni di cioccolato possono rappresentare un piacere, un hobby un po’ costoso, ma accessibile a tutti. E possiamo iniziareapprofittando dell’occasione della Festa del Cioccolato che si tiene a Termoli dal 22 al 24 novembre. Produzioni varie e artigianali con un’ampia offerta e combinazioni di gusti sorprendenti. Buona degustazione e forse nascerà un grande amore.

Luigi De Gregorio