TERMOLI. Il meteo non certo clemente di questa parte centrale di novembre non ha impedito al Movimento 5 Stelle di realizzare l’iniziativa “Un albero per il futuro - chi pianta un albero mette le radici per il domani”, organizzata in tutta Italia oltre che a Termoli.

Piantumati 5 alberi all’interno del parchetto tra via Inghilterra e viale d’Italia.

Avere un piccolo polmone verde in zone così urbanizzate e antropizzate non è da tutte le realtà e se una ce l'ha deve saperla preservare per le tante proprietà benefiche, anche verso la nostra salute, che le stesse piante riversano sull'ambiente e sulle persone.

«Domenica 17 novembre Termoli sarà più verde. Pianta anche tu nuovi alberi insieme a noi»: questo l'invito green del Movimento 5 Stelle cittadino. «Alberi per il Futuro" è un’iniziativa dell’Associazione Gianroberto Casaleggio che si occupa di piantare alberi nelle nostre aree urbane. Perché piantare alberi in città?

Si tratta di forestazione urbana, un processo che contribuisce a migliorare le condizioni ambientali dei suoi abitanti. Ogni albero assorbe intorno ai 15 kg di CO2 e produce ossigeno per 2,5 esseri umani. Ma non solo. Un albero assorbe e blocca le polveri sottili, incamera ozono e migliora il microclima. La creazione di boschi urbani aiuta il contenimento dell’inquinamento, sia acustico che dell’aria e favorisce la biodiversità. La forestazione urbana contribuisce anche all’abbassamento delle temperature di 1-2 gradi e previene il consumo del suolo. "Alberi per il Futuro" è un modo di lasciare un segno tangibile del nostro passaggio, migliorando il posto in cui viviamo.

Se ben curati, gli alberi piantati oggi regaleranno ombra e benessere ai nostri figli, con guanti, zappa e tanta voglia di fare».